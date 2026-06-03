DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esen: CHP’nin Düştüğü Durum İktidarın Sorumluluğudur

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, Haberler.com yayınında CHP’de son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin siyasi atmosferine ilişkin konuşan Esen, yaşanan sürecin yalnızca CHP’yi değil, tüm toplumu ilgilendirdiğini belirterek demokrasi, adalet ve siyasi kutuplaşma konularında önemli açıklamalar yaptı.

"BİZİM TARAFIMIZ VATANDAŞIMIZ VE ÜLKEMİZİN HUZURU"

Siyasi tartışmaların tarafı olmak yerine vatandaşın sorunlarına odaklanılması gerektiğini belirten Elif Esen, “Bizim tarafımız vatandaşımız ve ülkemizin huzuru” dedi. Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi atmosferde gerilim yerine uzlaşı diline ihtiyaç olduğunu ifade eden Esen, siyaset kurumunun temel görevinin toplumsal huzuru güçlendirmek olduğunu söyledi.

CHP’de yaşanan gelişmelerin yalnızca bir partinin iç meselesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Esen, yaşanan her krizin doğrudan demokrasiye ve vatandaşın siyasete olan güvenine etki ettiğini dile getirdi.

"ANA MUHALEFET PARTİSİNİN ORTADAN İKİYE YARILMASI ÇOK ÜZÜCÜ"

Ana muhalefet partisinde yaşanan ayrışmanın Türkiye siyaseti açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten Esen, “Ana muhalefet partisinin ortadan ikiye yarılması çok üzücü” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin güçlü ve etkin bir şekilde varlık göstermesinin demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Esen, yaşanan sürecin siyasi rekabetten öte, demokratik sistem açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"BUGÜN YARGININ SİYASETİ DİZAYN ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Türkiye’de yargı ve siyaset ilişkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esen, “Biz bugün yargının siyaseti dizayn ettiğini görüyoruz” dedi. Yargı süreçlerinin siyasi sonuçlar doğurmasının toplumda adalet duygusunu zedelediğini belirten Esen, demokratik sistemlerde kurumların bağımsızlığının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Esen, CHP’de yaşanan sürecin yalnızca parti içi bir mesele olmadığını belirterek, “CHP’nin düşürüldüğü bu durum iktidarın sorumluluğudur” sözleriyle iktidarı eleştirdi.

"TÜRKİYE SİSTEMSEL OLARAK İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA"

Toplumdaki kutuplaşmanın her geçen gün daha görünür hale geldiğini ifade eden Esen, “Türkiye sistemsel olarak ikiye bölünmüş durumda” dedi.

Siyasi aktörlerin kullandığı dilin ve yürütülen politikaların toplumsal ayrışmayı derinleştirdiğini savunan Esen, farklı görüşlerin ortak zeminde buluşabileceği bir siyaset anlayışına ihtiyaç olduğunu söyledi.

"ADALET DUYGUSUNUN ZEDELENMESİ VATANDAŞI SANDIKTAN KAÇIRABİLİR"

Yaşanan siyasi ve hukuki tartışmaların vatandaş üzerindeki etkilerine de değinen Esen, “CHP’nin yaptığı stratejik hata bugünlere çorap söküğü gibi CHP’yi getirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Toplumun adalet duygusunun korunmasının büyük önem taşıdığını belirten Esen, “Adalet duygusunun zedelenmesi vatandaşı sandıktan kaçırabilir” sözleriyle seçmenin demokrasiye olan inancının zarar görmemesi gerektiğini vurguladı.