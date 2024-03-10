DEVA Partisi Evren adayı Furkan Efe Dikilitaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Evren belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Evren belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Evren adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Evren Belediye Başkan Adayı Furkan Efe Dikilitaş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FURKAN EFE DİKİLİTAŞ KİMDİR?

Furkan Efe Dikilitaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Evren belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ EVREN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Evren adayı belli oldu. DEVA Partisi Evren Belediye Başkan Adayı Furkan Efe Dikilitaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.