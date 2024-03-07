DEVA Partisi Erzincan adayı Mehmet Sait Başaran kimdir? 2024 DEVA Partisi Erzincan belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Erzincan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Erzincan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Başaran kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET SAİT BAŞARAN KİMDİR?

Mehmet Sait Başaran, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Erzincan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ERZİNCAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Erzincan adayı belli oldu. DEVA Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Başaran oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.