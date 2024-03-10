DEVA Partisi Çiğli adayı Yakup Ateş kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Çiğli belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çiğli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Çiğli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çiğli Belediye Başkan Adayı Yakup Ateş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YAKUP ATEŞ KİMDİR?

Yakup Ateş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çiğli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇİĞLİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çiğli adayı belli oldu. DEVA Partisi Çiğli Belediye Başkan Adayı Yakup Ateş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.