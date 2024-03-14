DEVA Partisi Büyükorhan adayı Talha Akçay kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Büyükorhan belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Büyükorhan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bursa Büyükorhan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Talha Akçay kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

TALHA AKÇAY KİMDİR?

Talha Akçay, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Büyükorhan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BÜYÜKORHAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Büyükorhan adayı belli oldu. DEVA Partisi Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Talha Akçay oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.