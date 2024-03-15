DEVA Partisi Altınekin adayı Dursun Yeşilkaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Altınekin belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Altınekin belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Altınekin adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Altınekin Belediye Başkan Adayı Dursun Yeşilkaş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DURSUN YEŞİLKAŞ KİMDİR?

Dursun Yeşilkaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Altınekin belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ALTINEKİN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Altınekin adayı belli oldu. DEVA Partisi Altınekin Belediye Başkan Adayı Dursun Yeşilkaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.