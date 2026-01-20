Haberler

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Güncelleme:
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında dev ilaç şirketi Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut da bulunuyor.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, İbrahim Barut, sosyal medya fenomeni Burak Hancı ve Abdullah Gençal gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen diğer 3 kişinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.

ABDİ İBRAHİM'İN VARİSİ GÖZALTINDA

İbrahim Barut'un, Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu üyesi olduğu ve aynı zamanda şirket bünyesinde Tüketici Sağlığı Ürünleri Yönetici Direktörü unvanıyla görev yaptığı belirtildi. Barut'un, Abdi İbrahim'in yönetim kadrosunda aktif bir rol üstlendiği ifade ediliyor.

Şirket kaynaklarına göre Barut, kurumsal stratejilerin geliştirilmesi sürecinde ve tüketici sağlığı ürünleri portföyünün büyütülmesinde önemli sorumluluklar üstleniyor. Gözaltı sürecine ilişkin resmi makamlardan ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
