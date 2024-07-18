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Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri…

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Despine Vandi kim? Despine Vandi kaç yaşında ve nereli? Despine Vandi evli mi, çocuğu var mı? Despine Vandi nerelerde sahne alıyor gündemde merak edilen sorulardan. Peki Despine Vandi kimdir?

Despine Vandi kaç yaşında ve nereli? Despine Vandi evli mi, çocuğu var mı? Despina Vandi kimdir? Yunan şarkıcı Despina Vandi ile ilgili merak edilen tüm bu soruların cevabı detaylarıyla haberimizde…

DESPİNA VANDİ KİMDİR?

22 Temmuz 1969 Tübingen doğumlu Despina Malea, sahne adıyla Despina Vandi, Yunan asıllı bir şarkıcı ve oyuncudur. Almanya doğumlu olan Vandi, Kavala kökenli bir Yunan ailesindendir. Şarkıcı, müzik tutkusu nedeniyle üniversitedeki felsefe eğitimini yarıda bıraktı ve müziğe yöneldi.

1990'ların başında Atina'da Vasilis Karras'ın desteğiyle müzik dünyasına giriş yapan şarkıcı, "Minos EMI" ile anlaşarak 1994'te "Gela Mou" ve 1996'da "Esena Perimeno" albümlerini çıkardı. Vandi, Yunan müzisyen Phoebus'un desteğiyle "Deka Entoles" (1997) ve "Profiteies" (1999) albümleriyle büyük başarılar elde etti.

2000 yılında piyasaya sürdüğü "Ypofero" teklisi, Yunanistan'da en çok satan tekli oldu. Despina Vandi, "Heaven Music" ile anlaşarak "Gia" (2001) albümünü çıkardı ve uluslararası alanda başarı kazandı. ABD'de Billboard Hot Dance Airplay listesinde zirveye oturan ilk Yunan şarkıcı oldu.

DESPİNA VANDİ EVLİ Mİ?

Ünlü Yunan futbolcu Demis Nikolaidis ile evli olan Despina Vandi, iki çocuk annesidir.

Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri…

Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

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