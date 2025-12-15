Haberler

Deri ve kürk görünümlü ürünler alarm veriyor: Birçoğu kanserojen

Deri ve kürk görünümlü ürünler alarm veriyor: Birçoğu kanserojen Haber Videosunu İzle
Deri ve kürk görünümlü ürünler alarm veriyor: Birçoğu kanserojen
Haberler.com Youtube kanalında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Musa Evin, Türkiye'nin deri sektöründe dünya çapında önde olduğunu söyledi. Deri ve kürkün artık bir lüks olmadığını vurgulayan Evin, sektörün hayvan katletmediğini, eti için kesilen hayvanların derilerini kullandıklarını belirtti. En önemli uyarısı deri ve kürk görünümlü petrol muadili ürünler olan Evin, bu ürünlerin birçoğunun kanserojen riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Haberler.com Youtube kanalında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu Luigi Yönetim Kurulu Başkanı Musa Evinsektörle ilgili çok önemli bilgiler verirken, dikkate alınması gereken uyarılarda da bulundu.

