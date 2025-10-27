Haberler

Depremde yıkılan bina var mı? Balıkesir Sındırgı'da deprem kaç şiddetinde, kaç km derinlikte oldu?

Depremde yıkılan bina var mı? Balıkesir Sındırgı'da deprem kaç şiddetinde, kaç km derinlikte oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 6.1 büyüklüğünde depremle sallandı. Balıkesir depreminin ardından Deprem yıkılan bina var mı, kaç km derinlikte deprem oldu merak edildi. İşte detaylar...

Deprem yıkılan bina var mı? Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Manisa, İzmir ve Aydın gibi illerde de hissedildi. Ayrıntılar...

DEPREM NEREDE OLDU?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'un ardından bir kez daha şiddetli sallandı. Saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

AFAD "gelişmeleri takip etmekteyiz" açıklamasında bulundu.

Deprem yıkılan bina var mı? Balıkesir Sındırgı'da deprem kaç şiddetinde, kaç km derinlikte oldu?

Deprem yıkılan bina var mı? Balıkesir Sındırgı'da deprem kaç şiddetinde, kaç km derinlikte oldu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabından şu açıklamada bulundu:

"Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Depremde yıkılan bina var mı? Balıkesir Sındırgı'da deprem kaç şiddetinde, kaç km derinlikte oldu?

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Arka Sokaklar'ın Suat'ının fotoğrafı büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan fotoğraf
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Sındırgı'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

İşte yüreklerin ağza geldiği anlar! Apar topar kaçtılar
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.