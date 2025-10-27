Depremde yıkılan bina var mı? Balıkesir Sındırgı'da deprem kaç şiddetinde, kaç km derinlikte oldu?

Deprem yıkılan bina var mı? Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Manisa, İzmir ve Aydın gibi illerde de hissedildi. Ayrıntılar...

DEPREM NEREDE OLDU?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'un ardından bir kez daha şiddetli sallandı. Saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

AFAD "gelişmeleri takip etmekteyiz" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabından şu açıklamada bulundu:

"Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."