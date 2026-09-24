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Deprem uzmanı Bülent Özmen'den Şanlıurfa depremi sonrası dikkat çeken değerlendirme

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Deprem uzmanı Bülent Özmen'den Şanlıurfa depremi sonrası dikkat çeken değerlendirme Haber Videosunu İzle
Deprem uzmanı Bülent Özmen'den Şanlıurfa depremi sonrası dikkat çeken değerlendirme
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Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Haberler.com'a açıklamalarda bulundu. Özmen, depremin ana şok olarak değerlendirilebileceğini belirterek daha büyük bir deprem meydana gelme olasılığının düşük olduğunu söyledi. Bölgede artçı sarsıntıların yaşanacağını ifade eden Özmen, bunların 4,5-4,6 büyüklüğüne kadar çıkabileceğini belirtti.

"ŞANLIURFA, DEPREM TEHLİKESİ DÜŞÜK GÖSTERİLEN İLLERDEN BİRİ"

Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Bülent Özmen, Şanlıurfa'nın deprem tehlikesi bakımından düşük seviyede gösterilen illerden biri olduğunu ifade etti. Özmen, "Şanlıurfa, deprem tehlikesi düşük gösterilen illerden biri" dedi.

"5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ANA ŞOK OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Meydana gelen depremin niteliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özmen, "5,4 büyüklüğündeki depremin ana şok olduğunu yorumlayabiliriz" ifadelerini kullandı. Daha büyük bir deprem yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin de konuşan Özmen, "Daha büyük bir depremin meydana gelme olasılığı düşük" değerlendirmesinde bulundu.

"ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDEBİLİR"

Bölgede artçı depremlerin görülmesinin beklendiğini belirten Özmen, "Mutlaka artçı şoklar olacaktır" dedi. Artçıların büyüklüğüne ilişkin tahminini de paylaşan Özmen, "4,5 veya 4,6 büyüklüğüne kadar artçı şoklar meydana gelebilir" ifadelerini kullandı.

Melis Yaşar
Melis Yaşar
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