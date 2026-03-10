Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı
Prof. Dr. Naci Görür, Manavgat açıklarında yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Helen-Kıbrıs Yayı üzerinde, Antalya Körfezinde 4,2 deprem. Derin deprem. Muhtemelen Afrika Levhası üzerinde. Bölge hareketli" değerlendirmesinde bulundu.
Antalya'da Manavgat açıklarında saat 14.20 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 40.87 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
"DERİN DEPREM... BÖLGE HAREKETLİ"
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, korkutan depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Helen- Kıbrıs Yayı üzerinde, Antalya Körfezinde 4,2 deprem. Derin deprem. Muhtemelen Afrika Levhası üzerinde. Bölge hareketli. Geçmiş olsun."
Kaynak: Haberler.com