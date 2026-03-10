Haberler

Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı

Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Prof. Dr. Naci Görür, Manavgat açıklarında yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Helen-Kıbrıs Yayı üzerinde, Antalya Körfezinde 4,2 deprem. Derin deprem. Muhtemelen Afrika Levhası üzerinde. Bölge hareketli" değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'da Manavgat açıklarında saat 14.20 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 40.87 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"DERİN DEPREM... BÖLGE HAREKETLİ"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, korkutan depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Helen- Kıbrıs Yayı üzerinde, Antalya Körfezinde 4,2 deprem. Derin deprem. Muhtemelen Afrika Levhası üzerinde. Bölge hareketli. Geçmiş olsun."

Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı

Kaynak: Haberler.com
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' talebine ilk tepki! Rest çektiler

İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin Berat Yılmaz:

Allah Korusun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz

Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti

Gittiği maçta kabusu yaşamıştı! Harekete geçildi