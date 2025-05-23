Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Mayıs Cuma deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Mayıs Cuma deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?
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23 Mayıs Cuma sabah saatlerinde vatandaşların sıkça sorduğu "Deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündemde. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar sonrasında "23 Mayıs deprem kaç şiddetinde oldu?" ve "Deprem nerede meydana geldi?" gibi sorular araştırılıyor.

Son dakika deprem verileri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Peki bugün Türkiye'de deprem oldu mu? Deprem saat kaçta ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti? İşte 23 Mayıs 2025 Cuma günü yaşanan depreme dair tüm detaylar ve resmi kaynaklardan alınan bilgiler...

DEPREM Mİ OLDU?

Afad ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, şu ana kadar bir deprem meydana gelmedi.

Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Mayıs Cuma deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Bu deprem dışında, gün içerisinde kayda değer başka bir sarsıntı bildirilmemiştir. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerde herhangi bir sarsıntı hissettiklerinde, en güncel bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinden ulaşabilirler.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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