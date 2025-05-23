Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Mayıs Cuma deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

Son dakika deprem verileri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Peki bugün Türkiye'de deprem oldu mu? Deprem saat kaçta ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti? İşte 23 Mayıs 2025 Cuma günü yaşanan depreme dair tüm detaylar ve resmi kaynaklardan alınan bilgiler...

DEPREM Mİ OLDU?

Afad ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, şu ana kadar bir deprem meydana gelmedi.

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Bu deprem dışında, gün içerisinde kayda değer başka bir sarsıntı bildirilmemiştir. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerde herhangi bir sarsıntı hissettiklerinde, en güncel bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinden ulaşabilirler.