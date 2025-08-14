Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 14 Ağustos az önce nerede deprem oldu, şu an deprem mi oldu?

Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 14 Ağustos az önce nerede deprem oldu, şu an deprem mi oldu?
Deprem mi oldu? 14 Ağustos 2025 tarihinde sabah saatlerinden itibaren birçok kişi bu sorunun cevabını araştırıyor. "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu?" gibi sorular, sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça yer alıyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, her gün olduğu gibi 14 Ağustos 2025 tarihinde de güncel deprem verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, 14 Ağustos 2025 günü Türkiye'de deprem oldu mu? Son depremler listesinde güncel veriler neler? İşte detaylar…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
