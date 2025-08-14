Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 14 Ağustos az önce nerede deprem oldu, şu an deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, her gün olduğu gibi 14 Ağustos 2025 tarihinde de güncel deprem verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, 14 Ağustos 2025 günü Türkiye'de deprem oldu mu? Son depremler listesinde güncel veriler neler? İşte detaylar…

DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.