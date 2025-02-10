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DEPREM Mİ OLDU? 10 Şubat deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

DEPREM Mİ OLDU? 10 Şubat deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!
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Ege Denizi ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 10 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen depremleri anlık olarak yayınlayarak kamuoyunu bilgilendirdi. Peki, bugün deprem oldu mu? İstanbul'da sarsıntı hissedildi mi? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik hareketlilik dikkat çekiyor. 9 Şubat 2025'te Girit Adası ve çevresinde peş peşe sarsıntılar yaşanmıştı. Deprem uzmanları, bölgede küçük ve orta şiddetli depremlerin devam edebileceği konusunda vatandaşları uyardı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 10 Şubat 2025 itibarıyla yaşanan son depremleri listeleyerek vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor. Peki, 10 Şubat'ta deprem oldu mu? Bugün hangi bölgelerde sarsıntı meydana geldi? İşte detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

DEPREM Mİ OLDU? 10 Şubat deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

DEPREM Mİ OLDU? 10 Şubat deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!AFAD depremler son dakika

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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