DEPREM Mİ OLDU? 10 Haziran Kütahya'da deprem mi oldu?

DEPREM Mİ OLDU? 10 Haziran Kütahya'da deprem mi oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 Haziran 2025 Salı günü yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar, "10 Haziran Kütahya'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kütahya'nın Simav ilçesinde hissedilen deprem paniğe neden olurken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalar dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan sarsıntı sonrası birçok kullanıcı " Kütahya'da deprem mi oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem büyüklüğü kaç?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte 10 Haziran Kütahya depremi hakkında tüm detaylar...

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini paylaştı.

DEPREM Mİ OLDU? 10 Haziran Kütahya'da deprem mi oldu?

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı saat 13:15:21'de yerin 7.71 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD'tan yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığı bildirildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Kütahya Simav'da korkutan deprem

Günlerdir sallanan Kütahya'da korkutan deprem
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 9 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Ortaokula silahlı saldırı düzenlendi, en az 9 ölü var
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Protestoları takip eden muhabir canlı yayında vuruldu

Protestoları takip eden muhabir canlı yayında vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu

Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu! Başhekim açıkladı
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi

7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.