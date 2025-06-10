DEPREM Mİ OLDU? 10 Haziran Kütahya'da deprem mi oldu?

Sosyal medyada gündem olan sarsıntı sonrası birçok kullanıcı " Kütahya'da deprem mi oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem büyüklüğü kaç?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte 10 Haziran Kütahya depremi hakkında tüm detaylar...

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini paylaştı.

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı saat 13:15:21'de yerin 7.71 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD'tan yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığı bildirildi.