Deprem bölgesinde memnuniyet yüzde 80: Betimar anket sonuçlarını açıkladı

DEPREMZEDELER KONUTLARDAN VE ÖDEME PLANINDAN MEMNUN

Kamuoyu araştırma ve danışmanlık şirketi Betimar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da dikkat çeken bir anket çalışması gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre, deprem sonrası yürütülen inşa çalışmalarından duyulan memnuniyet oranı yüzde 80 olarak ölçüldü.

Ankette, hükümetin 2 yıl içerisinde tamamladığı 455 bin konut ve iş yerinin vatandaşlar üzerindeki etkisi değerlendirildi. Katılımcıların büyük çoğunluğu yapılan çalışmaları olumlu bulurken, yüzde 19’luk kesim ise çalışmaları yetersiz olarak değerlendirdi.

Depremzedelere ayrıca ödeme planına ilişkin görüşleri de soruldu. Anahtar teslimden 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan ödeme sistemi kapsamında aylık 8 bin 750 TL taksit ve peşin ödemede belirlenen 484 bin TL tutarına yönelik memnuniyet oranı yüzde 73 olarak kaydedildi. Katılımcıların yüzde 14’ü ise ödeme planından “kısmen memnun” olduğunu ifade etti.

ANKET SONUÇLARI SİYASİ TERCİHLERE DE YANSIDI

Araştırmada yalnızca konut ve ödeme planlarına ilişkin değerlendirmeler değil, siyasi eğilimlerdeki değişim de ele alındı. Ankete göre, deprem sonrası yürütülen inşa sürecinin AK Parti’ye olan güveni artırdığı ve oy oranına yüzde 7’lik bir katkı sağladığı belirtildi.

Katılımcıların bir kısmı, son seçimde farklı partilere oy verdiğini ancak yapılan konut çalışmaları sonrası tercihlerini AK Parti’den yana kullanabileceklerini ifade etti. “Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 49,5’i Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verirken, yüzde 33’ü muhalefetin adayını tercih edeceğini belirtti.

Öte yandan ankette, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesine yönelik “kilit taşı ve çöp kutusu gönderdik” şeklindeki açıklamaları da katılımcılara soruldu. Depremzedelerin yüzde 58’i bu çalışmaları yetersiz bulduğunu ifade etti.

Betimar’ın araştırması, deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarının hem vatandaş memnuniyeti hem de siyasi tercihler üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu.