Denizde Dehşet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Denizde Dehşet filmi ne zaman, nerede çekildi?

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DENİZDE DEHŞET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 16 Haziran 2017 (ABD)

Yönetmeni: Johannes Roberts

Lisa ve Kate kardeşler, Lisa'nın erkek arkadaşı yakın zamanda onunla ayrıldıktan sonra Meksika'da tatildedir. İki yerel adamla bir dalış kafesinden köpekbalığı izlemeye gitmeye karar verirler. İskelede hiç dalmamış olan Lisa, tekneden ve teknenin sahibi Kaptan Taylor'dan çekinir. Ona yalan söylerler ve ikisinin de deneyimli dalgıçlar olduğunu söylerler ve o da onları dışarı çıkarmayı kabul eder.

Lisa ve Kate, yüzeyde Taylor ile ve birbirleriyle konuşmalarını sağlayan maskelerle bir kafese inerler. Kısa süre sonra büyük beyaz köpekbalıklarıyla çevrelenirler , ancak vinç bomu serbest kalır ve kafes, yüzeyin 47 m (154 ft) altındaki ve tekneyle iletişim menzilinin dışında olan okyanus tabanına batar. Kate, Taylor ile iletişimi yeniden kurabilene kadar yukarı yüzer, Taylor ona adamlarından biri olan Javier'in yedek bir vinç kablosuyla aşağı ineceğini söyler. Taylor, köpekbalıklarının yakında olduğu için kafeste kalmalarını tavsiye eder. Her iki kadının da havası tükenmektedir, ancak kısa süre sonra uzakta bir el feneri görür ve Lisa dikkat çekmek için dışarı yüzer ve ona saldırmaya çalışan bir köpekbalığından kaçınmayı başarır.

Lisa yönünü şaşırır ve Javier onu güvenliğe doğru götürmeye çalışır, ancak büyük beyaz bir köpek balığı tarafından öldürülür. Lisa zıpkınını ve vinç kablosunu alır ve kafese geri yüzer. Yedek kablo bağlıdır ancak kopar ve kafes tekrar aşağı batar, Lisa'nın bacağına iner ve onu sıkıştırır. Kate, Taylor'a havanın az olduğunu ve Lisa'nın sıkıştığını söyler. Taylor hava tanklarını aşağı gönderir ve sahil güvenliğin bir saat uzaklıkta olduğunu söyler. Ayrıca ikinci tankın halüsinasyonlara yol açabilen nitrojen narkozuna neden olabileceği konusunda uyarır . Kate hava tanklarını almak için kafesten ayrılır ve üç işaret fişeği bulur, ancak kafese döndüğünde büyük beyaz bir köpek balığı tarafından saldırıya uğrar ve (muhtemelen) yutulur.

Lisa, kafesi kaldırmak için BCD'sini kullanır , bacağını serbest bırakır ve sadece yaralı görünen Kate'e doğru yüzer. Kate'in yaralarının doğası gereği, kız kardeşler köpekbalıklarını korkutmak için işaret fişeklerinden birini kullanarak yüzeye yüzmeye karar verirler. 20 metre işaretinde, Taylor onlara beş dakika boyunca rahatlamaları ve virajlardan kaçınmaları gerektiğini hatırlatır . Kate yanlışlıkla ikinci işaret fişeğini düşürür ve üçüncüyü yakar ve köpekbalıklarıyla çevrili olduklarını keşfeder.

Üçüncü işaret fişeği söndüğünde, ekipmanlarını bırakıp yüzeye doğru kaçarlar. Bir köpek balığı Lisa'nın bacaklarından birini ısırır ama Lisa kaçar ve iki kadın da tekneye ulaşır. Lisa tekrar saldırıya uğrar ve adamlar sonunda kız kardeşleri tekneye çekmeyi başardıklarında, bacağının yarısını kaybettiğini görürler.

Daha sonra Lisa'nın nitrojen narkozu nedeniyle halüsinasyon gördüğü ve Kate'in gitmiş olmasıyla birlikte hala okyanusun dibinde, bacağı kafesin altında sıkışmış halde olduğu ortaya çıkar. Sahil Güvenlik dalgıçları onu kurtarmak için geldiğinde, halüsinasyonundan çıkmaya başlar ve Kate'i çağırır, Kate'in daha önce büyük beyaz köpekbalığı tarafından öldürüldüğünü fark eder.

Oyuncular

Claire Holt Kate rolünde

Mandy Moore Lisa rolünde

Matthew Modine Kaptan Taylor rolünde

Chris Johnson Javier rolünde

Yani Gellman Louis rolünde

Santiago Segura Benjamin rolünde