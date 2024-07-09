Üye Girişi
Haberler

Denizde Dehşet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Denizde Dehşet filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Denizde Dehşet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Denizde Dehşet konusu, özeti ve Denizde Dehşet oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Denizde Dehşet filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Denizde Dehşet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Denizde Dehşet filmini izleyecek olanların merak ettiği Denizde Dehşet konusu nedir, Denizde Dehşet oyuncuları kimler ve Denizde Dehşet özeti gibi konuları inceliyoruz.

DENİZDE DEHŞET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 16 Haziran 2017 (ABD)

Yönetmeni: Johannes Roberts

Lisa ve Kate kardeşler, Lisa'nın erkek arkadaşı yakın zamanda onunla ayrıldıktan sonra Meksika'da tatildedir. İki yerel adamla bir dalış kafesinden köpekbalığı izlemeye gitmeye karar verirler. İskelede hiç dalmamış olan Lisa, tekneden ve teknenin sahibi Kaptan Taylor'dan çekinir. Ona yalan söylerler ve ikisinin de deneyimli dalgıçlar olduğunu söylerler ve o da onları dışarı çıkarmayı kabul eder.

Lisa ve Kate, yüzeyde Taylor ile ve birbirleriyle konuşmalarını sağlayan maskelerle bir kafese inerler. Kısa süre sonra büyük beyaz köpekbalıklarıyla çevrelenirler , ancak vinç bomu serbest kalır ve kafes, yüzeyin 47 m (154 ft) altındaki ve tekneyle iletişim menzilinin dışında olan okyanus tabanına batar. Kate, Taylor ile iletişimi yeniden kurabilene kadar yukarı yüzer, Taylor ona adamlarından biri olan Javier'in yedek bir vinç kablosuyla aşağı ineceğini söyler. Taylor, köpekbalıklarının yakında olduğu için kafeste kalmalarını tavsiye eder. Her iki kadının da havası tükenmektedir, ancak kısa süre sonra uzakta bir el feneri görür ve Lisa dikkat çekmek için dışarı yüzer ve ona saldırmaya çalışan bir köpekbalığından kaçınmayı başarır.

Lisa yönünü şaşırır ve Javier onu güvenliğe doğru götürmeye çalışır, ancak büyük beyaz bir köpek balığı tarafından öldürülür. Lisa zıpkınını ve vinç kablosunu alır ve kafese geri yüzer. Yedek kablo bağlıdır ancak kopar ve kafes tekrar aşağı batar, Lisa'nın bacağına iner ve onu sıkıştırır. Kate, Taylor'a havanın az olduğunu ve Lisa'nın sıkıştığını söyler. Taylor hava tanklarını aşağı gönderir ve sahil güvenliğin bir saat uzaklıkta olduğunu söyler. Ayrıca ikinci tankın halüsinasyonlara yol açabilen nitrojen narkozuna neden olabileceği konusunda uyarır . Kate hava tanklarını almak için kafesten ayrılır ve üç işaret fişeği bulur, ancak kafese döndüğünde büyük beyaz bir köpek balığı tarafından saldırıya uğrar ve (muhtemelen) yutulur.

Lisa, kafesi kaldırmak için BCD'sini kullanır , bacağını serbest bırakır ve sadece yaralı görünen Kate'e doğru yüzer. Kate'in yaralarının doğası gereği, kız kardeşler köpekbalıklarını korkutmak için işaret fişeklerinden birini kullanarak yüzeye yüzmeye karar verirler. 20 metre işaretinde, Taylor onlara beş dakika boyunca rahatlamaları ve virajlardan kaçınmaları gerektiğini hatırlatır . Kate yanlışlıkla ikinci işaret fişeğini düşürür ve üçüncüyü yakar ve köpekbalıklarıyla çevrili olduklarını keşfeder.

Üçüncü işaret fişeği söndüğünde, ekipmanlarını bırakıp yüzeye doğru kaçarlar. Bir köpek balığı Lisa'nın bacaklarından birini ısırır ama Lisa kaçar ve iki kadın da tekneye ulaşır. Lisa tekrar saldırıya uğrar ve adamlar sonunda kız kardeşleri tekneye çekmeyi başardıklarında, bacağının yarısını kaybettiğini görürler.

Daha sonra Lisa'nın nitrojen narkozu nedeniyle halüsinasyon gördüğü ve Kate'in gitmiş olmasıyla birlikte hala okyanusun dibinde, bacağı kafesin altında sıkışmış halde olduğu ortaya çıkar. Sahil Güvenlik dalgıçları onu kurtarmak için geldiğinde, halüsinasyonundan çıkmaya başlar ve Kate'i çağırır, Kate'in daha önce büyük beyaz köpekbalığı tarafından öldürüldüğünü fark eder.

DENİZDE DEHŞET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular

Claire Holt Kate rolünde

Mandy Moore Lisa rolünde

Matthew Modine Kaptan Taylor rolünde

Chris Johnson Javier rolünde

Yani Gellman Louis rolünde

Santiago Segura Benjamin rolünde

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın

CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın

 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor

Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Aykut Enişte filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aykut Enişte filmi ne zaman, nerede çekildi? Saklambaç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Saklambaç filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! 212 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 212 filmi ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Denizde Dehşet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Denizde Dehşet filmi ne zaman, nerede çekildi? Çin Seddi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çin Seddi filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! Jeff Bezos kimdir, kaç yaşında? Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti ne kadar? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 10 Temmuz Çarşamba 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 10 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Bu akşam saat 21:00'da ne yapılacak? Özgür Özel ne dedi, ne yapılacak? Özgür Özel'den eylem çağrısı!
Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi

Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title