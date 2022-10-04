Deniz Uğur kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Deniz Uğur'un hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerin başında gelen Deniz Uğur'un hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Deniz Uğur, Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, dublaj sanatçısı ve senaryo yazarı. Peki, Deniz Uğur kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı?

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Deniz Uğur (d. 17 Ekim 1973, Ankara), Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, dublaj sanatçısı ve senaryo yazarı.

Deniz Uğur doğum tarihi : 17 Ekim 1973

Deniz Uğur kaç yaşında : 48 yaşında

Deniz Uğur nereli : Ankara

Deniz Uğur mesleği ne : Oyuncu, Senaryo yazarı

Opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğudur. Baba tarafından, Mustafa Kemal Atatürk'ün sınıf arkadaşı olan dedesi Yümnü Uğur'un eşi, II. Abdülhamid'in Başmabeyincisi İhsan Bey'in kızı olan babaannesi Saliha Hanım'ın vasıtasıyla da 1932 Türkiye güzeli ve Türkiye'nin ilk Dünya Güzeli olan Keriman Halis Ece'nin, ünlü besteci Muhlis Sabahattin Ezgi'nin, aynı şekilde Neveser Kökdeş'in, ünlü aktris Melek Kobra'nın, Galatasaray SK eski başkanlarından Turgan Ece'nin, büyük dedesi Mısır Valisi Hurşid Ahmed Paşa gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda önemli mevkiilerde bulunmuş pek çok aile büyüğünün mensup olduğu köklü bir sülalenin, anne tarafından da, Osmanlı sarayında II. Abdülhamid'in kızı Naime Sultan'ın himayesinde büyümüş olan dedesi Nadir Bayer'in İsviçreli eşi, anneannesi Hedwige Bayer vasıtasıyla, oyuncu olan kuzenleri Oscar'lı "The Tin Drum" filminin başrol oyuncusu David Bennent, Anne Bennent, anneleri ünlü dansçı Diane Mansart ile eşi aktör Heinz Bennent'in de dahil olduğu büyük bir Avrupalı ailenin mensubudur.

EĞİTİMİ VE KARİYERİ

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın önce Bale Bölümü'nü bitirmiş, ardından yüksek bölüm sınavlarına girip Tiyatro Bölümü'nden 1995 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinden önce Kenter Tiyatrosu'nda Görünmeyen Dostlar adlı oyunda Şükran Güngör ve Kadriye Kenter'le başrol oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başlamıştır. 1996 yılında Nevra Serezli ve Cihan Ünal'la başrolü paylaştığı Çetin Ceviz adlı Fransız komedisinde yer almıştır. 1997 yılında 9. Ankara Film Festivali'nde Bir Erkeğin Anatomisi filmindeki rolü ile Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Sinema ve tiyatroya uzun süre ara verdikten sonra 2014'te başrolünü Engin Alkan'la paylaştığı "Huysuz" müzikaliyle, o yıl müzikal dalı açılmadığı halde Afife Tiyatro Ödülleri'nde aday gösterilmiş, 2015'te Oktay Kaynarca'yla başrolünü paylaştığı "Guguk Kuşu" oyununda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen gibi nice ustalar tarafından ayakta alkışlanmıştır. Aynı zamanda köşe yazarlığı, şarkı sözü, roman ve senaryo yazarlığı da yapmaktadır.

FİLMOGRAFİSİ

2023 - Demir Kadın: Neslican

2021-2022 - Börü 2039 (İnternet dizisi)

2021 - Kırmızı Oda (dizi) - Azra

2019-2020 - Zalim İstanbul (dizi) - Seher Yılmaz

2018 - İnsanlık Suçu (dizi) - Emel Gökdemir

2017 - Kırgın Çiçekler (dizi)

2017 - Bir Deli Sevda

2015-2016 - Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie "Tigress")

2015-2016 - Frankenstein (Tiyatro Oyunu)

2015 - Guguk Kuşu (Tiyatro Oyunu)

2015 - Aşk Zamanı (dizi)

2015 - Kara Kutu (dizi)

2015 - Detay (Sinema filmi)

2013-2014 - Umutsuz Ev Kadınları (dizi)

2014 - Gulyabani (Sinema filmi)

2013-2014 - Huysuz Müzikali (Tiyatro Oyunu)

2013 - Film Gibi (programı)

2012 - Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu (dizi)

2012 - Pamuk Prenses ve Avcı (Sinema filmi – Dublaj: Charlize Theron "Queen")

2012 - Bu Son Olsun (Sinema filmi)

2011 - Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie "Tigress")

2011 - Adını Feriha Koydum (dizi)

2008 - Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie "Tigress")

2008 - Paramparça Aşklar (dizi)

2007 - Baba Oluyorum (dizi)

2007 - Ertelenmiş Hayatlar (dizi)

2006 - Hayatım Sana Feda (dizi)

2006 - Sahte Prenses (dizi)

2004-2006 - Yağmur Zamanı (dizi)

2004 - Zümrüt (dizi)

2001-2002 - Benimle Evlenir Misin? (dizi)

2001 - Bana Şans Dile (sinema filmi) - Yurdanur

2000 - Mert Ali 1-2 (TV filmi)

2000 - Yalan Dünya (dizi)

1999 - Kurtlar Sofrası (mini dizi)

1998 - Güldüren Cazibe (dizi)

1996 - Bir Erkeğin Anatomisi (Sinema filmi)

1995 - Çetin Ceviz (Tiyatro oyunu)

1993 - Yaz Evi (dizi)

1993 - Görünmeyen Dostlar (Tiyatro oyunu)

Senarist olarak