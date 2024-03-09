İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Deniz Karataş kimdir? İYİ Parti Antalya Aksu Belediye Başkan adayı Deniz Karataş kimdir?

İYİ PARTİ ANTALYA AKSU ADAYI KİM?

İYİ Parti Aksu Belediye Başkan Adayı Deniz Karataş oldu.

DENİZ KARATAŞ KİMDİR?

Deniz Karataş, 1974 Antalya doğumlu. İnşaat Mühendisi mezunu olan Deniz Karataş, Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı ve Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkan Vekili.

Sektörde 40 yıllık geçmişi olan Karataş İnşaat ailesinin misyonunu üstlenen Deniz Karataş, 1997 yılından bu yana Antalya Güç birliği Holding bünyesine ortak oldu.

Deniz Karataş, aynı sene İnşaat Mühendisleri Odasına, 2000 yılında ise Antalya Genç İşadamları derneği geçmiş yönetim kurullarında görev aldı.

1998 yılında, kayıtlı olduğu Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneğinde; 2003 yılına kadar denetim kurulu başkanlığı yaptı.

03.05.2003 yıllarında icra ettiği yönetim kurulu görevinin arkasından 25.01.2009 yılında Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneğinde Başkanlık görevine seçildi.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.