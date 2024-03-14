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Deniz Dalgıç kimdir? CHP Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç kaç yaşında, nereli?

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Deniz Dalgıç kimdir? CHP Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa Mudanya Belediye Başkan adayı olan Deniz Dalgıç hakkında merak edilenler. Dalgıç'ın yaşı, nereli olduğu ve siyasi kariyeri hakkında bilgiler.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Bursa Mudanya Belediye Başkan adayı ise Deniz Dalgıç. Deniz Dalgıçnereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

DENİZ DALGIÇ KİMDİR?

1969 doğumlu olan Dalgıç, Türkiye ve ABD'nin önde gelen üniversitelerinde eğitim almış ve yapı sektörünün köklü kurumlarında faaliyet gösteren bir mühendistir. Ayrıca, TED Bursa Koleji'nde uzun yıllardır aktif rol almaktadır ve çocuklara yönelik sivil toplum ve sosyal sorumluluk projeleriyle bilinmektedir. Bursa Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde eğitim görmüş, ardından ABD Kaliforniya Santa Clara Üniversitesi'nde Yüksek Lisans ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktora yapmıştır. Yonca İnşaat'ı babasıyla birlikte yönetmekte ve TED Bursa Koleji'nde Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ayrıca, lise yıllarında basketbola ilgi duymuş ve üniversite eğitimi sırasında Efes Pilsen'de profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Basketbol kariyeri boyunca birçok başarı elde etmiş ve halen basketbol alanında yorumcu ve oyuncu olarak aktif olarak katkı sağlamaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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