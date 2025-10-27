Haberler

Deniz Çakır kimdir? Çarpıntı dizisinin Hülya'sı Deniz Çakır kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Türk televizyon ve sinemasının tanınmış isimlerinden Deniz Çakır, oyunculuk kariyerinde uzun yıllardır güçlü performanslarıyla öne çıkıyor. Son olarak "Çarpıntı" dizisinde Hülya Güneş karakteriyle ekranlarda boy gösteren Çakır, kökeni ve kariyer yolculuğu ile merak konusu oldu. Peki, Deniz Çakır kimdir? Çarpıntı dizisinin Hülya'sı Deniz Çakır kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon dünyasının güçlü ve etkileyici oyuncularından biri olan Deniz Çakır, uzun yıllardır ekranların sevilen yüzlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Son olarak "Çarpıntı" dizisinde Hülya Güneş karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Çakır, kariyerine Ankara'da doğup büyüyerek başlamış ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda aldığı eğitimle oyunculuk yeteneğini pekiştirmiştir. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

Deniz Çakır, 31 Aralık 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiş başarılı bir Türk oyuncudur. Sanatla tanışması genç yaşlarda gerçekleşen Çakır, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi almıştır. Televizyon kariyerine "Kadın İsterse" dizisinde Alev karakteriyle başlamış, ardından Birol Güven'in senaristliğini yaptığı "İki Arada Aşk" dizisinde başrolde yer almıştır.

"Avrupa Yakası"nda konuk oyuncu olarak rol almış ve "Yaprak Dökümü"ndeki Ferhunde rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Bu performansı ona 2010 yılında İsmail Cem Televizyon Ödülleri'nde Dram Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandırmıştır.

Sonraki yıllarda "İffet", "Muhteşem Yüzyıl", "Yasak", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Vurgun", "Masumiyet" ve günümüzde "Çarpıntı" dizilerinde önemli karakterleri canlandırmıştır.

DENİZ ÇAKIR KAÇ YAŞINDA?

Deniz Çakır, 1981 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

DENİZ ÇAKIR NERELİ?

Deniz Çakır aslen Ankara doğumludur ve aile kökeni de buraya dayanmaktadır.

DENİZ ÇAKIR'IN KARİYERİ

Deniz Çakır, televizyon ve sinema dünyasında uzun yıllardır aktif olarak rol almaktadır. İlk olarak "Kadın İsterse" dizisiyle ekrana çıkan Çakır, daha sonra başrolde ve yan rollerde birçok projede yer almıştır. Özellikle "Yaprak Dökümü"ndeki Ferhunde karakteri, kariyerinde dönüm noktası olmuştur.

Dram, tarihî ve aksiyon türlerindeki yapımlarda da boy gösteren Çakır, televizyon ve sinema alanındaki ödülleriyle başarısını kanıtlamıştır. Günümüzde de "Çarpıntı" dizisinde Hülya Güneş karakterini canlandırarak izleyicilerle buluşmaya devam etmektedir.

