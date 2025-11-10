Son dönemde magazin gündemini meşgul eden konulardan biri, komedyen çift Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş'ın boşanma süreci ve ardından yaşanan tartışmalar oldu. Özellikle Ekşi Sözlük üzerinden yapılan paylaşımlar, iddiaların hızla yayılmasına neden oldu. Peki, Deniz Bağdaş Özgür Turhan'ı aldattı mı? Deniz Bağdaş'ın aldatma iddiaları doğru mu? Detaylar haberimizde...

DENİZ BAĞDAŞ ÖZGÜR TURHAN'I ALDATTI MI?

Özgür Turhan, stand-up gösterileri ve eşi Deniz Bağdaş'la birlikte çektiği Bozuk Mikrofon programıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Çift, samimi sohbetleri ve mizah dolu yorumlarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ancak, yaklaşık 9 ay önce gerçekleşen boşanma, sessiz sedasız gibi görünse de ardında karmaşık iddiaları barındırıyordu.

Ekşi Sözlük'teki bazı kullanıcıların paylaşımları ve Özgür Turhan'ın cevapları, boşanmanın ardından ortaya çıkan iddiaların özellikle "aldatma" üzerine yoğunlaştığını gösteriyor. Bir entry'de Özgür Turhan, Deniz Bağdaş'ın evli oldukları dönemde kendisini Aksel Gürel ile aldattığını iddia etmiş, boşanma sürecinde de maddi ve sosyal meseleleri istismar ettiğini öne sürmüştü. Bu iddialar, sosyal medyada geniş bir tartışma başlatt

DENİZ BAĞDAŞ'IN ALDATMA İDDİALARI DOĞRU MU?

Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan arasındaki tartışmalar, özellikle Ekşi Sözlük kullanıcıları üzerinden yayıldı. İddialara göre, Deniz Bağdaş, "killajigglypuff" kullanıcı adıyla Özgür Turhan ve yeni ilişkisi olduğu iddia edilen Sena Bilgin'in oğulları Rohan'ın doğum günü etkinliği hakkında eleştirilerde bulundu.

Bu eleştiriler, Özgür Turhan tarafından, boşanma sürecinde yaşanan aldatma iddialarının doğruluğu şeklinde yanıtlandı. Turhan, söz konusu entry'de Bağdaş'ın evlilik sırasında Aksel Gürel ile ilişkisi olduğunu iddia ederek, boşanma sürecini etkileyen unsurları kamuoyuna açığa çıkardı. Ancak, tüm bu bilgiler yalnızca iddiaya dayalı ve resmi doğrulama olmadan kesin olarak yorumlanmamalı.

Deniz Bağdaş ise boşanma sürecinde özellikle nafaka ve mal-mülk konularında şeffaf bir duruş sergilediğini belirterek, kendi finansal bağımsızlığını ve çocuğu Rohan için alınacak iştirak nafakasını vurgulamıştı.

DENİZ BAĞDAŞ ÖZGÜR TURHAN NEDEN AYRILDI?

Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş'ın ayrılma nedeni, sosyal medyada ve çeşitli forumlarda uzun süre tartışıldı. Çiftin uzun süre birlikte olması ve birlikte projeler üretmesi, boşanmanın ardından özellikle hayranlar arasında şaşkınlık yarattı.

Boşanmanın arkasındaki nedenler, hem kişisel hem de sosyal faktörleri içeriyor. İddialar, evlilik süresince yaşanan güven sorunları, ilişkide üçüncü kişilerin etkisi ve boşanma sonrası tartışmalar üzerine yoğunlaşıyor. Özellikle Ekşi Sözlük'te yaşanan atışmalar, boşanmanın yalnızca iki kişi arasında kalmadığını, sosyal medya ve kamusal algının da sürece dahil olduğunu gösteriyor.

Özgür Turhan, boşanmanın ardından Ekşi Sözlük üzerinden eski eşinin iddialarına yanıt vererek, kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştı. Deniz Bağdaş ise kendi hesaplarından çocukları ve kişisel yaşamına dair paylaşımlarda bulunarak, sürecin aile boyutunu korumaya çalıştı.

BOŞANMA SONRASI SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş'ın örneğinde görüldüğü gibi, ünlü çiftlerin boşanma süreçleri artık yalnızca kişisel meselelerle sınırlı kalmıyor. Sosyal medya ve forumlar, bu süreçleri daha görünür kılarken, iddiaların hızla yayılmasına da olanak tanıyor. Ekşi Sözlük gibi platformlarda yapılan paylaşımlar, hem iddiaların hem de yorumların kamuoyunda tartışılmasına yol açıyor.

Özellikle "aldatma" ve "yeni ilişki" iddiaları, boşanma sonrası yaşanan sosyal medya atışmalarının merkezinde yer aldı. Bu durum, hem medyanın hem de kullanıcıların hassas ve dikkatli yaklaşmasını gerektiriyor.

NOT: Aldatma iddiaları 'kesin bilgi' değildir! Kişiler tarafından açıklama yapılmamıştır.