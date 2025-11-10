Haberler

Deniz Bağdaş kimdir? Deniz Bağdaş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Deniz Bağdaş kimdir? Deniz Bağdaş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Deniz Bağdaş, sosyal medya ve dijital içerik dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mizah anlayışı ve yaratıcı projeleriyle kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi kazanan Bağdaş'ın hayatı ve kariyeri merak konusu. Peki, Deniz Bağdaş kimdir? Deniz Bağdaş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Deniz Bağdaş, sosyal medya ve dijital içerik alanında adını duyuran bir isim olarak ilgi çekiyor. Komedi ve eğlence odaklı projeleriyle tanınan Bağdaş, hem takipçilerini güldüren hem de merak uyandıran paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Hayatı, kariyeri ve kişisel gelişimiyle ilgili detaylar, onu takip edenler için her zaman merak konusu olmayı sürdürüyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DENİZ BAĞDAŞ KİMDİR?

Deniz Bağdaş, 8 Temmuz 1993 tarihinde İzmir'de doğmuş bir sosyal medya içerik üreticisi, komedyen ve internet fenomenidir. Özellikle "Bozuk Mikrofon" adlı içerik serisiyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Kendisi, mizah anlayışı ve yaratıcı içerikleriyle dijital platformlarda dikkat çeken isimlerden biri haline gelmiştir.

Daha önce komedyen Özgür Turhan ile evli olan Bağdaş, bu birliktelikten Rohan adını verdikleri bir erkek çocuk sahibidir. Sosyal medya ve internet projelerinde aktif olarak yer alan Deniz, eğlenceli ve samimi tarzıyla takipçileriyle güçlü bir bağ kurmaktadır.

DENİZ BAĞDAŞ KAÇ YAŞINDA?

8 Temmuz 1993 doğumlu olan Deniz Bağdaş, 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Henüz genç yaşına rağmen sosyal medyada kazandığı popülerlik ve içerik üreticiliğindeki başarısıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

Deniz Bağdaş kimdir? Deniz Bağdaş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

DENİZ BAĞDAŞ NERELİ?

Deniz Bağdaş, Türkiye'nin batısında yer alan İzmir'de doğmuş ve büyümüştür. İzmir'in dinamik ve kültürel olarak zengin ortamı, onun yaratıcı ve üretken kişiliğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

DENİZ BAĞDAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Deniz Bağdaş, sosyal medya ve internet platformlarında içerik üreticiliği yapmaktadır. Komedi ve eğlence odaklı projeleriyle tanınan Bağdaş, "Bozuk Mikrofon" gibi içeriklerle geniş kitlelere ulaşmış ve dijital platformlarda kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Aynı zamanda aktif bir şekilde takipçileriyle etkileşimde bulunarak, mizah anlayışını ve günlük yaşam deneyimlerini eğlenceli bir dille paylaşıyor. Eskiden birlikte çalıştığı Özgür Turhan ile evlilikten boşanmış olsa da, dijital dünyadaki üretkenliğini ve varlığını sürdürmeye devam etmektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

Silahı kafasına dayadı! BEIN Sports'a yapılan baskından ilk görüntü
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.