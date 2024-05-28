Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında ve nereli? Ünlü oyuncu ve manken olan Deniz Akkaya'nın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Genç yaşta profesyonel modelliğe başlayan Akkaya, Yıldırım Mayruk ve Cengiz Abazoğlu gibi modacıların yerli ve yabancı birçok markanın defilelerinde mankenlik yaptı. Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

DENİZ AKKAYA KİMDİR?

Deniz Akkaya, 3 Ağustos 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk manken, oyuncu ve sunucu.

Semiha Şakir Lisesinden mezun oldu. İlk olarak 1996 yılında Nihat Doğan'ın "Maçoyum Ben" şarkısının klibinde oynadı. 1997 yılında Best Model of Turkey'de en iyi manken seçildikten sonra bu yönde çalışmalarını sürdürdü. Çeşitli dizilerde rol aldı. Mankenliği bıraktı.

Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe adında bir kızı bulunmaktadır. Deniz Akkaya şuan uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı iş adamı Murat Varol ile beraberdir. Deniz Akkaya şuan sunuculuk yapmaktadır. Bazı sinema filmlerinde de oynayan Deniz Akkaya tiyatro oyunlarında da yer almıştır. Aynı zamanda Duymayan Kalmasın programında sunuculuk yapan Akkaya, yakın zamanlarda programdan ayrıldı.

Oyunculuk kariyeri

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2007)

Vizontele Tuuba (2003) (Deniz Kızı)

Okul (2003) (Alev)

Metro Palas (2004) (Yelda)

Şarkılar Seni Söyler (2003) (Ayten)

Yeşil Işık (2002)

Hemşerim (1997)

Ölümle Dans