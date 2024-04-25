Demet Akalın ve kiracı olayı ne? DEMET AKALIN kiracısı ile kriz mi yaşadı? Demet Akalın, evini ne kadara kiraladı, olay ne?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, evinde kiraya oturan kiracısıyla yaşadığı soruna isyan ederek "Ben orayı milletin ağız kokusunu çekerek krediyle aldım." diyerek isyan etti. Demet Akalın kiracısı ile kriz mi yaşadı? Demet Akalın, evini ne kadara kiraladı, olay ne? İşte ayrıntılar...

DEMET AKALIN VE KİRACI OLAYI NE?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında Jess Molho ile program yapan Demet Akalın, yıllar önce satın aldığı evdeki kiracısıyla yaşadığı soruna isyan ederek yetkililere seslendi.

DEMET AKALIN EVİNİ NE KADARA KİRAYA VERİYOR?

Gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çeken Akalın, kiracısıyla başı dertte olunca şu sözlerle ateş püskürdü: "Devletin ev sahibi ve kiracı olayına kalıcı bir çözüm bulması gerekiyor. Benim kiracım 5 bin TL'ye oturuyor. 5 bin liraya bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, üç-dört bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim.' Sen kimsin ki? Ev benim! Ve adam bunu söyleyebiliyor. Acayip sinirliyim. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... İlk aldığım evlerden. Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'Programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'ver' dedim avukata sinir oldum."