DEM Parti Sivas Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sivas adayı Se­mi­ha Şahin ve Cemal Pir kimdir?

Dem Parti Sivas Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Sivas Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sivas adayı Se­mi­ha Şahin ve Cemal Pir kimdir?

DEM PARTİ SİVAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Sivas Belediye Eş Başkan Adayı Se­mi­ha Şahin ve Cemal Pir oldu. Buna göre DEM Parti Sivas Belediye Eş Başkan Adayı Se­mi­ha Şahin ve Cemal Pir'dır.

SE­Mİ­HA ŞAHİN KİMDİR?

Se­mi­ha Şahin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Sivas Belediye EşBaşkan adayıdır.

CEMAL PİR KİMDİR?

Cemal Pir 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Sivas Belediye EşBaşkan adayıdır.