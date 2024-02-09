DEM Parti'nin İstanbul eş başkan adayı kim oldu? Murat Çepni kaç yaşında, nereli ve kimdir?

Dem Parti'nin İstanbul eş başkan adayı kim oldu? Murat Çepni kaç yaşında, nereli ve kimdir? soruları gündeme geliyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) 31 Mart'taki yerel seçimlerdeki adaylarını açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İBB adayının Meral Danış Beştaş, eş başkan adayının da Murat Çepni olduğunu bildirdi. DEM Parti'nin İstanbul eş başkan adayı kim oldu? Murat Çepni kaç yaşında, nereli ve kimdir? Detaylar haberimizdedir...

MURAT ÇEPNİ KİMDİR?

Murat Çepni 1974 Rize doğumlu, lise yıllarından itibaren siyasetle ilgilenmiş. Üniversite yıllarında siyasetle yoğun bir şekilde ilgilendi fakat üniversiteyi bitiremedi ve daha sonrasında tutuklandı. Uzun yıllar cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra siyasetle bir şekilde ilişki kurdu. HDP'nin kurulması ile birlikte aktif olarak HDP çalışmalarında yer aldı. Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nde görev aldı. Samsun'da yaşıyor. Ailesi Samsun'da evli 2 çocuğu var.

2018 Genel Seçimleri, HDP (Halkların Demokratik Partisi) İzmir 2.Bölge Milletvekili Adayı.