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DEM Partili ismin "Gözaltına alındık" paylaşımı yalan çıktı

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Diyarbakır Valiliği, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun'un gözaltına alındığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan 'DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun'un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar' kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır Valiliği, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun'un sosyal medya hesabındaki "Gözaltına alınıyoruz" paylaşımının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Diyarbakır Valiliği, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun'un, "Şu an büyükşehir ve ilçe eş başkanları olarak Koşuyolu Köprüsü'nde gözaltına alınıyoruz." ifadeleri üzerine açıklama yaptı.

HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan 'DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun'un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar' kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir." denildi.

"GÖZALTINA ALINIYORUZ" DİYE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Doğan Hatun, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı dikkat çeken paylaşımda "Şu an büyükşehir ve ilçe eş başkanları olarak Koşuyolu Köprüsü'nde gözaltına alınıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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