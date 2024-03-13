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DEM Parti Muş Hasköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Hasköy adayı Rehber Karakaya kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Muş Hasköy Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Muş Hasköy adayı Rehber Karakaya kimdir?

Dem Parti Muş Hasköy Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muş Hasköy adayı Rehber Karakaya kimdir?

DEM PARTİ MUŞ HASKÖY ADAYI REHBER KARAKAYA KİMDİR?

Rehber Karakaya 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muş Hasköy Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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