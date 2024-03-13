DEM Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Ömerli adayı Necla Figan Altındağ kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Mardin Ömerli Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Mardin Ömerli adayı Necla Figan Altındağ kimdir?
Dem Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Mardin Ömerli adayı Necla Figan Altındağ kimdir?
DEM PARTİ MARDİN ÖMERLİ ADAYI GÜLBİN NECLA FİGAN ALTINDAĞ KİMDİR?
Necla Figan Altındağ 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Mardin Ömerli adayı Necla Figan Altındağ emeklidir ve ortaokul lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz