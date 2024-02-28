DEM Parti Mardin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir kimdir?

Dem Parti Mardin Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir kimdir?

DEM PARTİ MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Mardin Belediye Eş Başkan Adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir oldu. Buna göre DEM Parti Mardin Belediye Eş Başkan Adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir'dır.

AHMET TÜRK KİMDİR?

Ahmet Türk (d. 2 Temmuz 1942, Derik), Kürt asıllı Türk siyasetçidir. 11 Aralık 2009 tarihinde kapatılan[1] DTP'nin son genel başkanıdır.

Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942'de Derik'te Kürt kökenli bir ailede dünyaya geldi. Güneydoğu'nun aşiretlerinden Kanco ailesindendir. 1954 yılında babası Hacı Sinan'ı kaybeden Ahmet Türk'ün aktif politik hayatı, milletvekili ağabeyi Abdurrahim Türk'ün öldürülmesi ile başladı. İlk defa milletvekilliği'ne XV. TBMM Döneminde (1973) Demokratik Parti'den Mardin milletvekilli olarak seçildi. Daha sonra bu partiden istifa ederek CHP'ye katıldı.

Ahmet Türk

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Ocak 2016'da Ahmet Türk hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına 'muhalefet' gerekçesiyle yedi yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ahmet Türk, 17 Kasım 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştır. 21 Kasım 2016'da gözaltına alınmıştır. 24 Kasım 2016'da savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ahmet Türk, burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.[6] 3 Şubat 2017 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle Adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ahmet Türk 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Mardin Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEVRİM DEMİR KİMDİR?

Devrim Demir, 1982 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Eğitim hayatını tamamlayarak 2004 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Doktorluk mesleğine başladıktan sonra sanat dünyasına adım atmaya karar veren Devrim Demir, 2007 yılında müzik kariyerine başlamıştır. 2010 yılında "Tu Kî Yî" adlı ilk albümünü yayınlayarak hem Kürtçe hem de Türkçe şarkılar seslendirmiştir. Şarkılarında aşk, özgürlük ve toplumsal meselelere dair temalar işlemiştir.

Müzik kariyerinin yanı sıra edebiyat dünyasında da aktif olan Demir, 2016 yılında "Yaşamım Bir Aşk Hikâyesi" adlı kitabıyla kendi hayat hikayesini okuyucularla paylaşmıştır. Devrim Demir 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Mardin Belediye EşBaşkan adayıdır.