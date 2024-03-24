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DEM Parti Kocaeli Dilovası Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kocaeli Dilovası adayı Mustafa Avci kimdir?

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Dem Parti Kocaeli Dilovası Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Kocaeli Dilovası adayı Mustafa Avci kimdir?

DEM PARTİ KOCAELİ DİLOVASI ADAYI MUSTAFA AVCI KİMDİR?

Mustafa Avci 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Kocaeli Dilovası Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ HAKKINDA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, resmî kısaltmasıyla DEM Parti, veya eskiden bilinen adıyla Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti); 25 Kasım 2012 tarihinde Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller Partisinin birleşmesiyle kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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