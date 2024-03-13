DEM Parti Kars Sarıkamış Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars Sarıkamış adayı Hüseyin Altun kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Kars Sarıkamış Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Kars Sarıkamış adayı Hüseyin Altun kimdir?
Dem Parti Kars Sarıkamış Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Kars Sarıkamış adayı Hüseyin Altun kimdir?
DEM PARTİ KARS SARIKAMIŞ ADAYI HÜSEYIN ALTUN KİMDİR?
Hüseyin Altun 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Kars Sarıkamış Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Kars Sarıkamış adayı Hüseyin Altun emeklidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz