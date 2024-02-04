Üye Girişi
Haberler

DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

DEM Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı merak konusu. İddialara göre, parti İstanbul adayı olarak Başak Demirtaş'ı gösterebilir. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti merkezinde yaptığı açıklamayla izleyecekleri stratejiyi duyurdu. Peki, DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak?

Dem Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? sorularına yanıt aranıyor. Dem Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'la ilgili kararı DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından açıklandı. DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? Detaylar haberimizdedir...

DEM PARTİ İSTANBUL ADAYI KİM OLACAK?

Dem Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'la ilgili kararı DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından açıklandı. Doğan, 9 Şubat'a kadar İstanbul dahil aday göstereceğimiz isimleri açıklayacağız. Sevgili Başak Demirtaş da aday havuzumuzda." dedi.

DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak?

BAŞAK DEMİRTAŞ KİMDİR?

Başak Demirtaş, 12 Ağustos 1977 yılında doğdu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski lideri Selahattin Demirtaş'ın eşi, Türkçe öğretmeni ve yazardır.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğdu ve büyüdü. Eşinin 2016'da tutuklanmasından sonra Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, yaşadıklarının kendi çocukluğunu hatırlattığını söyledi: "1982'de babamı götürdüler. Diyarbakır'daydık ve polisler, babamı da almaya gece yarısı gelmişlerdi. Başak Demirtaş, eşini ziyaret etmek için düzenli olarak Diyarbakır'dan Edirne'ye gitmektedir. Dilda ve Dilal adında olan iki kızı vardır. Eşiyle kapı komşusu olarak çocukluk yıllarında tanışan Başak Demirtaş, Dicle Eğitim Fakültesi mezunudur. Başak Demirtaş 14 yıldır öğretmenlik yaptı. Uzun yıllar Diyarbakır'da köy okullarında öğretmenlik yapan Başak Demirtaş son aldığı kararla istifa ettiğini duyurdu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Başak Demirtaş DEM Parti Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı Fırat kim, gerçek adı nedir? Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 81. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? Yönetmelik nedir, kim çıkarır? TBMM yönetmelik çıkarabilir mi? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor FK hangi kanalda, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 4 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? Aile Gençlik Fonu başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? Aile Fonu başvuruları (E-Devlet) nasıl yapılır? Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında? Evlenecek çiftlere yardım fonu ne zaman başlayacak? Deprem bölgesi, Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihi belli oldu mu? 4 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Şubat Pazar ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title