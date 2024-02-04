Dem Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? sorularına yanıt aranıyor. Dem Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'la ilgili kararı DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından açıklandı. DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? Detaylar haberimizdedir...

DEM PARTİ İSTANBUL ADAYI KİM OLACAK?

Dem Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'la ilgili kararı DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından açıklandı. Doğan, 9 Şubat'a kadar İstanbul dahil aday göstereceğimiz isimleri açıklayacağız. Sevgili Başak Demirtaş da aday havuzumuzda." dedi.

BAŞAK DEMİRTAŞ KİMDİR?

Başak Demirtaş, 12 Ağustos 1977 yılında doğdu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski lideri Selahattin Demirtaş'ın eşi, Türkçe öğretmeni ve yazardır.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğdu ve büyüdü. Eşinin 2016'da tutuklanmasından sonra Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, yaşadıklarının kendi çocukluğunu hatırlattığını söyledi: "1982'de babamı götürdüler. Diyarbakır'daydık ve polisler, babamı da almaya gece yarısı gelmişlerdi. Başak Demirtaş, eşini ziyaret etmek için düzenli olarak Diyarbakır'dan Edirne'ye gitmektedir. Dilda ve Dilal adında olan iki kızı vardır. Eşiyle kapı komşusu olarak çocukluk yıllarında tanışan Başak Demirtaş, Dicle Eğitim Fakültesi mezunudur. Başak Demirtaş 14 yıldır öğretmenlik yaptı. Uzun yıllar Diyarbakır'da köy okullarında öğretmenlik yapan Başak Demirtaş son aldığı kararla istifa ettiğini duyurdu.