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DEM Parti Gaziantep Nurdağı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Nurdağı adayı Müslüm Denizhan kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Gaziantep Nurdağı Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Gaziantep Nurdağı adayı Müslüm Denizhan kimdir?

Dem Parti Gaziantep Nurdağı Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Gaziantep Nurdağı adayı Müslüm Denizhan kimdir?

DEM PARTİ GAZİANTEP NURDAĞI ADAYI MÜSLÜM DENİZHAN KİMDİR?

Müslüm Denizhan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Gaziantep Nurdağı Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Gaziantep Nurdağı adayı Müslüm Denizhan serbest meslek yapmaktadır ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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