DEM Parti Erzincan Tercan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan Tercan adayı Tülay Dölen kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Erzincan Tercan Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Erzincan Tercan adayı Tülay Dölen kimdir?
Dem Parti Erzincan Tercan Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Erzincan Tercan adayı Tülay Dölen kimdir?
DEM PARTİ ERZİNCAN TERCAN ADAYI TÜLAY DÖLEN KİMDİR?
Tülay Dölen 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Erzincan Tercan Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Erzincan Tercan adayı Tülay Dölen serbest meslek yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz