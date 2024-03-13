DEM Parti Elazığ Palu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Elazığ Palu adayı Mehmet Şahin kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Elazığ Palu Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Elazığ Palu adayı Mehmet Şahin kimdir?
Dem Parti Elazığ Palu Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Elazığ Palu adayı Mehmet Şahin kimdir?
DEM PARTİ ELAZIĞ PALU ADAYI MEHMET ŞAHİN KİMDİR?
Mehmet Şahin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Elazığ Palu Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Elazığ Palu adayı Mehmet Şahin serbest meslek yapmaktadır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz