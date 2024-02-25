DEM Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır adayı Serra Bucak ve Doğan Hatun kimdir?

Dem Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır adayı Serra Bucak ve Doğan Hatun kimdir?

DEM PARTİ DİYARBAKIRBELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Diyarbakır Belediye Eş Başkan Adayı Serra Bucak ve Doğan Hatun oldu. Buna göre DEM Parti Diyarbakır Belediye Eş Başkan Adayı Serra Bucak ve Doğan Hatun'dır.

SERRA BUCAK KİMDİR?

Ayşe Serra Bucak, 1976 yılında Diyarbakır'da doğmuş, aslen Siverek'lidir. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi mezunu olan Bucak, Almanya'nın Köln Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı ile Pedagoji bölümlerinden mezun olmuştur. Sosyal çalışma alanında deneyimli bir profesyonel olarak, kariyerine 2006-2011 yılları arasında Bağlar Belediyesi Eğitim Destek Evi koordinatörlüğü yaparak başlamıştır. Bu dönemde sosyal alanda önemli adımlar atmıştır. 2014-2016 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan danışmanlığı ve meclis üyeliği görevlerinde bulunarak, şehrin yönetiminde aktif rol almıştır.

DEM Parti Diyarbakır Belediye Eşbaşkan Adayı Ayşe Serra Bucak

2016-2022 yılları arasında çocuk ve kadın hakları konularında Sosyal Çalışmacı olarak görev alarak, bu alanlarda önemli katkılarda bulunmuştur. Aynı zamanda, ÇocukÇa Derneği ve ZimZim Kreş'in kurucularından biri olarak sosyal sorumluluk projelerine liderlik etmiştir. DEM Parti Diyarbakır il yönetiminde görev alarak, Demokratik Toplum Partisi'nden (DEM Parti) büyükşehir belediye eş başkan adayı olarak seçimlere katılmıştır. Serra Bucak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Belediye Eşbaşkan Adayıdır.

DOĞAN HATUN KİMDİR?

Doğan Hatun, Kulp ilçesinde doğan bir isimdir. Maden mühendisliği eğitimi aldıktan sonra aktif bir şekilde sosyal ve mesleki alanlarda çalışmalara katılmıştır. 2016-2023 yılları arasında Maden Mühendisleri Odası'nda eş başkanlık görevini üstlenerek bu süre zarfında önemli faaliyetlere imza atmıştır. Diyarbakır'daki karayolları arazisindeki yeşil alanın yapılaşmaya açılmasıyla ilgili yaptığı basın açıklaması nedeniyle TCK 301 maddesi uyarınca mahkemeye çıkartılmış ve 2 yıla kadar hapis cezası istenmiştir. Ancak, Hatun bu dava sonucunda beraat etmiştir.

DEM Parti Diyarbakır Belediye Eşbaşkan Adayı Doğan Hatun

Aynı zamanda, 2018-2022 yılları arasında TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreterliği görevini üstlenmiştir. Mesleki bir birlikteliğin yanı sıra, Emek ve Demokrasi Platformu dönem sözcülüğü, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu Kurulu üyeliği gibi çeşitli sivil toplum örgütlerinde aktif rol almıştır. 6 Şubat 2023'te Diyarbakır'da meydana gelen depremde, Hatun, Platformun kriz masası sözcüsü olarak görev almış ve kriz anında etkili bir şekilde çalışmıştır. Ayrıca, 31 Mart seçimlerinde DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı olarak seçimlere katılmıştır. Doğan Hatun 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Belediye Eşbaşkan Adayıdır.