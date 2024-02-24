DEM Parti Bilecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik adayı Züleyha Çengel ve Ömer Ege kimdir?

Dem Parti Bilecik Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bilecik Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik adayı Züleyha Çengel ve Ömer Ege kimdir?

DEM PARTİ BİLECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Bilecik Belediye Eş Başkan Adayı Züleyha Çengel ve Ömer Ege oldu. Buna göre DEM Parti Bilecik Belediye Eş Başkan Adayı Züleyha Çengel ve Ömer Ege'dır.

ZÜLEYHA ÇENGEL KİMDİR?

Züleyha Çengel 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bilecik Belediye Eşbaşkan adayıdır.

ÖMER EGE KİMDİR?

Ömer Ege, 1968 Van'ın Erciş ilçesine bağlı Hacıkaş köyünde dünyaya geldi. Bilecik'te müteahhit ve kooperatif başkanlığı yaptı. Ömer Ege 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bilecik Belediye Eşbaşkan adayıdır.