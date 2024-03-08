Dem Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Şereflikoçhisar adayı Mustafa Erbek kimdir?

DEM PARTİ ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ADAYI MUSTAFA ERBEK KİMDİR?

Mustafa Erbek 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye EşBaşkan adayıdır. Mustafa Erbek aynı zamanda emekli ve Ortaokul/Lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz