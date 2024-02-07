Delil Aysal kimdir? Delil Aysal kaç yaşında, nereli? Delil Aysal yakalandı mı, tutuklandı mı?

Taksiciyi öldüren katil tutuklandı mı? Sorusu, Taksiciyi öldüren kişi tutuklanıp, tutuklanmadığını merak etmekte olan kişiler tarafından internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Gaziemir ilçesinde bir taksi şoförü, aracına aldığı bir yolcu tarafından vuruldu. Peki, Delil Aysal kimdir? Delil Aysal kaç yaşında, nereli? Delil Aysal yakalandı mı, tutuklandı mı?

DELİL AYSAL KİMDİR?

Taksi şoförü Oğuz Erge (44), saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı aracına aldı. Saldırgan araç hareket ettikten sonra arka koltuktan taksi şoförünü silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Oğuz Erge hayatını kaybetti. Buna göre Delil Aysal Taksi şoförü Oğuz Erge'nin katilidir.

DELİL AYSAL YAKALANDI MI?

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçan şüpheli Delil Aysal, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlının üzerinde suç aleti tabanca, kovanlar ve gasbettiği para, telefon ve kulaklık ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Delil Aysal, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Buna göre İzmir'de Taksiciyi öldüren katil tutuklandı.