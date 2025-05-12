Deha final mi yapıyor? Deha dizisinin final bölümü ne zaman?

Show Tv'nin sevilen yapımlarından Deha dizisi hakkında ortaya atılan final iddiaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle son bölümlerde yaşanan gelişmelerin ardından, "Deha dizisi final mi yapıyor, neden?" ve "Deha final bölümü ne zaman yayınlanacak?" soruları dizi tutkunları arasında merak konusu haline geldi. Peki, Deha final mi yapıyor? Deha dizisinin final bölümü ne zaman? İşte, detaylar…

DEHA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisi için final kararı alındı. Dizi, gelen bilgilere göre 32. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Düşen reytingler, senaryodaki değişiklikler ve bazı oyuncu ayrılıkları bu kararın alınmasında etkili oldu.

Deha final mi yapıyor

Özellikle başrollerde yer alan karakterlerin hikâyelerinde yaşanan kırılmalar ve Ahsen Eroğlu'nun canlandırdığı Esme karakterinin projeden ayrılması, dizinin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırmıştı. Bu gelişmelerin ardından yapım ekibi, dizinin final yapmasına karar verdi. Henüz 32. final bölümünün yayın tarihi netleşmemiş olsa da, Deha dizisinin ekran macerası kısa süre içinde sona erecek.