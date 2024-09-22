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Deha dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede?

Deha dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede?
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Senaryosunu Damla Serim'in yazdığı, yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı yeni dizi 'Deha', geçtiğimiz haftalarda çekimlere başladı. Peki, Deha dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede?

Deha dizisi Show TV'de ekran macerasına başladı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Deha dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede?

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

Deha dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede?

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Deha dizisinin başrolünde, başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Onun yanında, önemli rollerden birini üstlenen Ahsen Eroğlu da kadroda dikkat çekiyor.

Deha dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede?

Diğer başlıca oyuncular arasında Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu bulunuyor.

Deha dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede?

DEHA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, SETLERİ NEREDE?


Güçlü hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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