Deha bu akşam var mı, yok mu? Bugün Deha yeni bölüm var mı? Deha neden yok?

Show TV ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Deha dizisinin, 26 Ocak Pazar akşamı yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikayesiyle reytinglerde önemli bir başarı elde etmiş durumda. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciyi derinden etkilerken, yeni bölümde neler yaşanacağı da büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Deha 26 Ocak 2025 bu akşam yayınlanacak mı? Yeni bölümde izleyiciyi hangi sürprizler bekliyor? İşte detaylar...

DEHA 26 OCAK 2025 YENİ BÖLÜM VAR MI?

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Deha, her hafta olduğu gibi yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Show TV'de saat 20.00'de yayınlanan dizi, son bölümüyle hem hikayesi hem de duygusal anlarıyla izleyenlerden tam not almıştı. 26 Ocak Pazar akşamı da yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak olan Deha, bu hafta yine heyecan dolu gelişmelere sahne olacak.

Geçtiğimiz bölümde yaşanan ayrılıklar ve kritik olayların ardından, yeni bölümde Devran'ın düşmanlarıyla mücadelesi ve aldığı riskli kararlar izleyicilere soluksuz bir macera vaat ediyor.

DEHA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Deha dizisinin geçtiğimiz bölümünde izleyiciyi derinden etkileyen bir ayrılık yaşandı. Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun diziye veda etmesi, seyircide büyük bir hüzün yarattı. Esme'nin yurt dışına gönderilmesiyle, Devran'ın hem ailesine hem de kendi hayatına dair önemli kararlar aldığına tanık olduk. Özellikle Devran'ın beynindeki tümörün tedavi edilmezse ölümcül sonuçlara yol açacağını öğrenmesi, hikayede tansiyonu yükselten unsurlardan biri oldu.

Son bölümde Devran, Esme'yi kurtarmak için onu yalnız başına yurt dışına gönderme kararı aldı. İkilinin vedalaşma sahnesi, izleyenlerin hem ekran başında hem de sosyal medyada duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Ancak Devran'ın zorlukları burada bitmedi. Cesur ve Kuduz'un yaptığı hamleler, Devran ve ailesini ciddi tehlikelerle karşı karşıya bıraktı.

YENİ BÖLÜMDE DEVAM EDEN MÜCADELELER

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Uğur Polat ve Taner Ölmez gibi başarılı isimlerin yer aldığı Deha dizisi, yeni bölümde yine heyecan dolu sahnelerle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Devran, Kuduz ve Cesur'un oluşturduğu tehditle mücadele ederken, aldığı her kararın ailesi üzerinde büyük bir etkisi olacağını biliyor.

Yeni bölümde Cesur, Devran'ın her seferinde kıvrak manevralarla kurtulmasından rahatsız olacak ve daha sert hamleler yapmaya karar verecek. Devran ise bu zorlu süreçte hem düşmanlarını alt etmeye hem de ailesini korumaya çalışacak. Ancak Cesur'un Kuduz'a verdiği gizli bilgi, Devran'ı hiç beklemediği bir tehlikenin içine sürükleyecek.

Show TV yayın akışı:

Deha dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranda olacak.