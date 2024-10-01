Deha 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Deha 3. bölüm fragmanı! Deha dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. YouTube'da yayınlanan Deha 3. bölüm 1. fragmanı olarak yayınlandı. Deha 3. bölüm 2. fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Deha 3 bölüm fragmanı "Bu dakikadan itibaren herkes her şeyi yapabilir, galiba ben de!" başlığı ile yayında. İşte Deha 3. bölüm fragman videosu haberimizde!

DEHA 3. BÖLÜM FRAGMANI

Deha'nın 2. bölümünde; Devran, Boran'ın intikamı için babasının karşına çıktığında planını çoktan kurmuştur. İskender ise karşısındakinin Devran olduğunu bilmeden bu planlara dahil olur. Cesur, yakın markaja aldığı Hakim'le ilgili sürpriz bir bilgi öğrenir. Bu bilgi Hakim'e karşı elini güçlendirir. Esme, Devran'ın planlarının onu İskender'in dünyasına çekmesinden endişelenirken Sofi'nin öğütleri de Devran'ı durdurmaya yetmez. İskender, kim olduğunu bilmediği Devran'a güvenmesinin sonucunda sürpriz bir karşılaşma yaşar.

Deha 3. Bölüm fragmanından görüntüler ise şöyledir:

DEHA KONUSU NEDİR?

"Deha" biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

DEHA HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

"Deha" yeni bölümüyle her Pazar 20.00'de Show TV'de!