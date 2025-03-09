Deha 23. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Deha dizisi izlemek isteyen seyirciler, Deha full HD bölüm izle ve Deha tek parça izle diye araştırıyorlar. Deha 23. bölüm full HD izleme linki! Deha full HD bölüm izle ve Deha 23. bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Deha son bölüm neler oldu? Deha 23. bölüm tek parça izle!

DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Karahan, Devran'ın para aklama yeteneğine hayran kalırken Devran, Karahan'ı İskender'e karşı uyarıyor. Değişen dengelerin neye yol açacağı merak uyandırırken baba-oğul arasındaki savaşın nasıl sonuçlanacağı yeni bölüme olan merakı artırıyor.

Deha 23. bölüm henüz yayınlanmadı. Bölümleri SHOW TV platformlarında takip edebilirsiniz.

DEHA KONUSU NE?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.