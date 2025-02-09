Deha 19. bölüm tek parça full HD izle!

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DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Deha'nın 19. bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Devran ve Kuduz'un nefes kesen kavgası, yeni bölüme olan merakı artırırken Devran'ın kurtarıcısı İmre oluyor. Kuduz ile Devran arasındaki kavganın nedeni akıllarda soru işareti bırakıyor.

Deha 19. bölüm henüz yayınlanmadı. Bölümler için TIKLAYINIZ

DEHA KONUSU NE?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.