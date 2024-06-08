Yavuz Yörükoğlu öldü mü, neden öldü, hasta mıydı?

Türkiye'nin değerli hekimlerinden biri olan Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, hayatını kaybetti. Üzücü haber sonrası Yavuz Yörükoğlu öldü mü, neden öldü, hasta mıydı, merak edildi.

YAVUZ YÖRÜKOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Yörükoğlu'nun vefat haberi sosyal medyadan şu şekilde duyuruldu; "Sayın hocamız Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu'nun vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli hekimlerden biri olan hocamız tıp bilimine olan katkıları ve toplum sağlığı adına yaptığı çalışmalarıyla hatırası daima kalbimizde yaşayacak.

Yörükoğlu Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.

Başımız sağ olsun..."

YAVUZ YÖRÜKOĞLUKİMDİR?

Doğum: 1955 (69 yıl yaşında), Ankara, Türkiye

Yavuz Yörükoğlu 1955 yılında Ankara'da doğdu. Babası Türkiye'nin ünlü bilim adamlarından çocuk Psikiyatristi Prof. Dr Atalay Yörükoğlu'dur.

Eğitim yaşamına Amerika Birleşik Devletlerinde başlayan Yörükoğlu, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde tamamladı.

Tıp eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi'nde aldı. Uzmanlık eğitimini ise Hacettepe Tıp Fakültesi, Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında tamamladı.

İhtisas sonrasında British Council Bursu ile gittiği İngiltere'de 1 yıl süreyle Cambridge Üniversitesi, Papworth Hastanesi'nde ve 2 yıl süreyle Londra St. Thomas' Hastanesi'nde deneyim kazandı.

Yurda dönüşünde zorunlu hizmet için başladığı SSK Ankara Eğitim Hastanesi'nde Şef muavini, sonrada SSK İhtisas Hastanesi'nde Başhekim olarak görev aldı. 1997-1998 yılları arasında A.B.D Alabama Üniversitesi'nde 1 yıl süreyle misafir öğretim üyeliği yaptı. Yurda dönüşünde özel sektörde serbest hekimlik yaptı. 2006 yılından beri Ankara Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

İhtisas ve özel ilgi alanları :

• Koroner Bypass Ameliyatları

• Kalp Kapak Ameliyatları

• Kalp Yetmezliği Tedavisi ve Cerrahisi

• Assist Cihazları

• Varis Cerrahisi ve Lazer Skleroterapi

• Tamamlayıcı Tıp ( Complementary Medicine )

Yavuz Yörükoğlu neden öldüğü hakkında henüz açıklama yapılmadı.