Dedemin Fişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dedemin Fişi filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Dedemin Fişi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Dedemin Fişi konusu, özeti ve Dedemin Fişi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Dedemin Fişi filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Dedemin Fişi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dedemin Fişi filmini izleyecek olanların merak ettiği Dedemin Fişi konusu nedir, Dedemin Fişi oyuncuları kimler ve Dedemin Fişi özeti gibi konuları inceliyoruz.
DEDEMİN FİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Dedemin Fişi, yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun, senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in yaptığı ve hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan; Güldür Güldür Ekibinden Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Uğur Bilgin'in yer aldığı ve yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 2015 yapımı komedi türü Türk Filmi. Filmin galası 20 Ocak 2016 tarihinde BKM Tiyatro'da yapılırken,[3] sinema salonlarında 22 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi.
DEDEMİN FİŞİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Gösterime giriş tarihi: 22 Ocak 2016 (Türkiye)
Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci
Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci
Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci
Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci
Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci
Özge Borak - Nurgül Çirci
Ayşen Gruda - Darendeli Teyze
Aziz Aslan - Şinasi
Onur Atilla - Vecdi Şimşir
Doğa Rutkay - Pervin Kaya
Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir
Erdem Yener - Bora Çirci
Burak Topaloğlu - Ivan
İrem Sak - Kader Çirci
Kıvanç Baran Arslan - Rıza
Özlem Tokaslan - Üzerlik
Zeynep Kankonde - Semra
Malatyalı bir ailenin miras serüvenin anlatan filmin çekimleri Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gerçekleştirildi