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Dedemin Fişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dedemin Fişi filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Dedemin Fişi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Dedemin Fişi konusu, özeti ve Dedemin Fişi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Dedemin Fişi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Dedemin Fişi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dedemin Fişi filmini izleyecek olanların merak ettiği Dedemin Fişi konusu nedir, Dedemin Fişi oyuncuları kimler ve Dedemin Fişi özeti gibi konuları inceliyoruz.

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dedemin Fişi, yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun, senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in yaptığı ve hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan; Güldür Güldür Ekibinden Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Uğur Bilgin'in yer aldığı ve yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 2015 yapımı komedi türü Türk Filmi. Filmin galası 20 Ocak 2016 tarihinde BKM Tiyatro'da yapılırken,[3] sinema salonlarında 22 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi.

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 22 Ocak 2016 (Türkiye)

Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci

Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci

Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci

Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci

Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci

Özge Borak - Nurgül Çirci

Ayşen Gruda - Darendeli Teyze

Aziz Aslan - Şinasi

Onur Atilla - Vecdi Şimşir

Doğa Rutkay - Pervin Kaya

Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir

Erdem Yener - Bora Çirci

Burak Topaloğlu - Ivan

İrem Sak - Kader Çirci

Kıvanç Baran Arslan - Rıza

Özlem Tokaslan - Üzerlik

Zeynep Kankonde - Semra

Malatyalı bir ailenin miras serüvenin anlatan filmin çekimleri Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gerçekleştirildi

Osman Demir
Osman Demir
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